دخلت المستشفى للعلاج من تعفن لتلد طفلة من دون علمها أنها حامل!

في واقعة غريبة، دخلت امرأة بريطانية إلى المستشفى، من أجل العلاج من تعفن في الدم، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة، إلا أنها حين استعادت وعيها، وجدت نفسها أنجبت طفلة، من دون أن يكون لها أي علم بأنها حامل.
ونقلت صحيفة “صن” البريطانية، أخيرا، أن “ليزا دافيس، أصيبت بمرض في الجهاز الهضمي، ودخلت المستشفى، في أبريل 2018، واكتشف الأطباء أنها حامل في الأسبوع السادس والعشرين، وخضعت لعملية ولادة قيصرية.
وبعدما استفاقت من الغيبوبة في قسم العناية المركزية، قالت السيدة إنها فوجئت بالطفلة، التي أطلقت عليها اسم “دانييل” تكريما للممرضة.
وأوضحت السيدة أنها لم تشعر يوما بأنها حامل، واشتغلت ساعات طويلة، خلال كل أسبوع، في مهنتها كمدرسة، وحملت الأوزان الثقيلة.
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