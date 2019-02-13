كأس “الكاف”..التشكيلة الرسمية للرجاء أمام أوتوهو الكونغولي

كشف باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام أو توغو الكونغولي، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

المدرب الفرنسي، دفع بالثنائي محمود بنحليب رفقة ياجور بالخط الهجومي للنسور الخضر، في حين عوض عبد الرحيم الشاكير، غياب الليبي سند الورفي، بسبب الإصابة.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية:

أنس الزنيتي

عبد الرحيم الشاكير

فابريس نغاه

محمد الدويك

ليما مابيدي

إبراهيما نياسي

أيوب ناناح

زكرياء حدراف

محمود بنحليب

محسن الياجور.