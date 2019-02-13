الأردن: تمديد العمل بمعبر حدودي مع سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر الأردن، اليوم الأربعاء، تمديد العمل في معبر جابر الحدودي مع سورية، ساعتين إضافيتين حتى السادسة مساء.

جاء ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزير الداخلية سمير المبيضين.

واتفقت اللجان الفنية في الأردن وسورية، إبان إعادة فتح المعبر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أن يكون عمله بكلا الجهتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء.

ولم يشر بيان وزير الداخلية الأردني، إلى أن قرار تمديد العمل يضم الجانب السوري، أو بالاتفاق معه. كما لم يتم إيضاح سبب مد ساعات العمل في المعبر.

ويرتبط البلدان بمعبرين حدوديين رئيسين، هما "الجمرك القديم"، الذي يقابله معبر "الرمثا" من الجانب الأردني (وهو مغلق)، و"نصيب" الذي يقابله معبر "جابر".