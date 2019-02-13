عشرات القتلى والجرحى بهجوم على الحرس الثوري جنوب شرقي إيران

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:36 مساءً, 13 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

قتل 20 من أفراد الحرس الثوري الإيراني وأصيب عدد مماثل، في هجوم انتحاري جنوب شرقي إيران، الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري، على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في مقاطعة سيستان بلوشستان.

ووقع الهجوم في منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.