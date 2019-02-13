الولايات المتحدة تسلم الجيش اللبناني صواريخ موجهة بالليزر

الخليج 365/ بغدادأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت الجيش اللبناني صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار.

ونقلت "رويترز" عن السفارة قولها إن تسليم الصواريخ جاء ليبرهن على ما وصفته "بالتزام قوي وراسخ"، وقال بيان السفارة الأمريكية في بيروت إن الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مكون رئيسي في أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية الذي تم تسليمها في وقت سابق.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد خلال زيارة إلى لبنان هذا الأسبوع مجددا استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني، لكنه قال إن على بيروت أن تبدي أولا "رغبة" في قبول هذا الدعم.

وقال حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله"، الأسبوع الماضي إنه مستعد لتوفير أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران وتأمين "كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".

وتساءل نصر الله عن سبب تجاهل لبنان لإيران بينما "نعطي رقابنا للآخرين" في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي شددت العقوبات على جماعته.

