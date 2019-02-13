السعودية ترفع الحظر على سفر مواطنيها إلى لبنان

الخليج 365/ بغدادأعلنت المملكة العربية السعودية ، الاربعاء، عن رفع الحظر على سفر مواطنيها إلى لبنان.

وقال السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، في تصريحات له اليوم، إنه "سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان"، مشيرا الى "انتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها رفعنا تحذيرنا للمواطنين المسافرين إلى لبنان".

وأضاف السفير السعودي بعد لقاءه رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري والموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا: "قدمنا التهاني إلى الحريري وناقشنا جملة قرارات أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين وإرسال لجنة من الخبراء لقاء نظرائها في السعودية".



واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الاربعاء، الموفد الملكي السعودي، في حضور السفير السعودي وليد بخاري.

ونقل الموفد السعودي إلى عون تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهانيهما لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. مشدداً على وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

وكان قد وصل إلى بيروت، مساء أمس، المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.