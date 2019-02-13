نجل الشاه يتوقع عودة العلاقات بين "إيران الديمقراطية المستقبلية" وإسرائيل

اعتبر "رضا بهلوي" نجل شاه إيران المعزول، أن الشعب الإيراني لا يزال يدعم نظام والده بشكل خفي، وأن طهران وتل أبيب ستكونان حليفتين في المستقبل.
وقال رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واسعة الانتشار نشرت أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن تعود العلاقات بين "إيران الديمقراطية المستقبلية" وإسرائيل إلى مجرى الصداقة على أساس الاحترام المتبادل.
وأشار إلى ورود أنباء عن تنظيم حملات في الجمهورية الإسلامية تعبر عن دعم نظام الشاه، قائلا: "مواطنو إيران أدركوا الحقائق الزائفة والأكاذيب التي حاول النظام الحالي تزويدهم بها عبر غسل أدمغتهم" بحسب تعبيره.
وذكر نجل الشاه المعزول أن الحكومة الحالية تشكل أكبر خطر يواجهه الإيرانيون، قائلا إن والده "لم تتم الإطاحة به من قبل الحشد الهمجي للثورة العنيفة بل إنه غادر البلاد من تلقاء نفسه تجنبا لإراقة الدماء" وفقا لوصفه.
وفي تصريحات تشبه كثيرا ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار نجل الشاه إلى إنجازات يحققها الإيرانيون المقيمون في الخارج بمختلف المجالات، وقال: "في إيران حرة يستطيع المواطنون الإسهام في تطوير بلدهم بدلا عن الاضطرار للمغادرة".
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