واشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على 9 أشخاص وشركتين على صلة بإيران.

وقالت، في بيان، إن مليشيا الحرس الثوري الإيراني استخدمت مؤتمرات شركة "نيو هوريزون" لجمع المعلومات الاستخباراتية وتجنيد العملاء.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستوجه اتهامات إلى 4 إيرانيين لاستهدافهم موظفين في الحكومة الأمريكية بهجمات إلكترونية.





وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران بسبب سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وفي مطلع فبراير/شباط الجاري فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شخص تركي وصفته بأنه "أجنبي متهرب من العقوبات"، لانتهاكه المتكرر للعقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.

وفي يناير/تشرين الثاني وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية إلى شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، في تصعيد لخلاف مع أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم.