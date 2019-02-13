انت الان تتابع البيت الأبيض: ترامب يدرس الاحتمالات المختلفة بشأن مهلة التجارة مع #الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز تتحدث خلال مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 18 ديسمبر 2018

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكف على تقييم الاحتمالات المختلفة بشأن كيفية التعامل مع مهلة الأول من مارس آذار للوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، مضيفة أن الاتفاق النهائي يعتمد على اجتماع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيا.

ومن المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم الوفاء تلك المهلة ومن المرجح أن يدفع ذلك العملاق الآسيوي إلى الرد بالمثل. لكن في الأيام القليلة الماضية، أشار ترامب إلى مرونة بشأن موعد انتهاء المهلة بأن قال يوم الثلاثاء إنه ربما يؤجله قليلا.

ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة بحلول موعد أول مارس آذار، وهو ما سيزيد الألم والتكاليف في قطاعات تتراوح من السلع الإلكترونية الاستهلاكية إلى الزراعة.

Advertisements

وقالت ساندرز أيضا إن الوصول الى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين سيحتاج إلى اجتماع مباشر بين ترامب وشي، مضيفة أن منتجع مار-آ-لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا سيكون موقعا جيدا لمثل هذا اللقاء.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الصحفيين في بكين أن المحادثات بين البلدين تسير بشكل جيد. وكان منوتشين وصل إلى العاصمة الصينية يوم الثلاثاء برفقة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.