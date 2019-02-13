الان تتابع إيران.. 20 قتيلا و20 جريحا على الأقل في هجوم استهدف الحرس الثوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، عن سقوط 20 قتيلا و20 جريحا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان جنوبي شرق إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. 20 قتيلا و20 جريحا على الأقل في هجوم استهدف الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.