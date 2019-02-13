الان تتابع غورباتشوف يوجه تحذيرا لروسيا بشأن معاهدة الصواريخ متوسطة المدى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

حذر الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، روسيا من الخروج من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة المدى والقادرة على حمل قنابل نووية.

وقال غورباتشوف، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في مقال لصحيفة “فيدوموستي” الروسية، اليوم الأربعاء، إن هناك خطر سباق تسلح جديد، تعاني منه جميع الدول، ومنها الولايات المتحدة.

Advertisements

وأضاف: “الجميع يفهم أن جولة جديدة من سباق التسلح بالصواريخ، يمكن أن تكون أخطر من ذلك”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أرادت بالخروج من المعاهدة مواصلة مساعيها لتحقيق “تفوق عسكري مطلق” والتنصل من أي قيود تتعلق بقضايا التسلح.

وتابع “يؤسفني أن الوضع الداخلي المحتدم في الولايات المتحدة في السنوات الماضية أدى لإنهاء الحوار بين بلدينا، وذلك فيما يتعلق أيضا بمشاكل الأسلحة النووية”.

يُشار إلى أن غورباتشوف هو من وقع معاهدة نزع الأسلحة في 1987 مع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريغان.