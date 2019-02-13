الان تتابع غورباتشوف يوجه تحذيرا لروسيا بشأن معاهدة الصواريخ متوسطة المدى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
حذر الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، روسيا من الخروج من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة المدى والقادرة على حمل قنابل نووية.
وقال غورباتشوف، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، في مقال لصحيفة “فيدوموستي” الروسية، اليوم الأربعاء، إن هناك خطر سباق تسلح جديد، تعاني منه جميع الدول، ومنها الولايات المتحدة.
وأضاف: “الجميع يفهم أن جولة جديدة من سباق التسلح بالصواريخ، يمكن أن تكون أخطر من ذلك”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أرادت بالخروج من المعاهدة مواصلة مساعيها لتحقيق “تفوق عسكري مطلق” والتنصل من أي قيود تتعلق بقضايا التسلح.
وتابع “يؤسفني أن الوضع الداخلي المحتدم في الولايات المتحدة في السنوات الماضية أدى لإنهاء الحوار بين بلدينا، وذلك فيما يتعلق أيضا بمشاكل الأسلحة النووية”.
يُشار إلى أن غورباتشوف هو من وقع معاهدة نزع الأسلحة في 1987 مع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريغان.
كانت هذه تفاصيل خبر غورباتشوف يوجه تحذيرا لروسيا بشأن معاهدة الصواريخ متوسطة المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.