مريم رجوي تطالب المجتمع الدولي بموقف أكثر حزماً تجاه الملالي في إيران

طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي، المجتمع الدولي بموقف أكثر حزما وصرامة ضد نظام الملالي في طهران .. مؤكدة إن العقوبات الدولية على النظام الإيراني ليست كافية، مطالبة

وقالت رجوي خلال كلمة متلفزة لها، اليوم الأربعاء، أمام تجمع للمعارضة الإيرانية أمام مقر اجتماع دولي من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وراسو، أنه "في الشهور الأخيرة، ولمواجهة إرهاب ومساعي نظام ولاية الفقيه لإثارة الحروب، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هذا النظام، فضلا عن العقوبات الأميركية ولكن هذا ليس كافيا ويجب الوقوف أكثر حزما وصرامة في مواجهة النظام".

واضافت "نكرر مرة أخرى .. يجب ألا يبقى لدى الملالي رصاصة واحدة ولا دولار واحد ولا برميل نفط واحد" .. داعية المجتمعين في مؤتمر وارسو إلى العمل من أجل تحقيق مطالب الشعب والمقاومة الإيرانية،

وتستضيف العاصمة البولندية الأربعاء مؤتمر وارسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط بحضور ممثلي ما يزيد عن 60 دولة، بينما يحتل الملف الإيراني صدارة أجندة المؤتمر الرامي إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة سلوكيات نظام الملالي ومعالجة قضايا الأمن والسلام في المنطقة.

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وأعلنت رجوي عددا من المطالب في هذا الشأن، منها إدراج كل قوات الحرس الثوري ووزارة المخابرات التابعة للملالي في قائمتي وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي وطرد عملاء مخابرات الملالي و"فيلق القدس" الإرهابي من أميركا وأوروبا.

كما طالبت بإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وإحالة ملف مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها النظام عام 1988 إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالبت رجوي بطرد نظام الملالي غير الشرعي من الأمم المتحدة والاعتراف بممثلية المقاومة العاجلة للشعب الإيراني، كذا طرد قاطع للنظام الفاشي الديني الحاكم في ايران وقواته من سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان.

وشددت على ضرورة إرغام الحكومة العراقية على دفع تعويضات لمنظمة مجاهدي خلق وجيش النحرير الوطني الإيراني إزاء ممتلكاتها وتجهيزاتها وأسلحتها ومعسكراتها، والاعتراف بحق مقاومة الشعب الايراني لإسقاط النظام الفاشي الديني، وحق الشعب لنيل الحرية والمساواة.