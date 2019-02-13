العدل الدولية ترفض تبني تفسير إيران وإعتراضاتها بشأن أموال المحجوزة

قال رئيس محكمة العدل الدولية، عبدالقوي يوسف، "لا يمكننا تبني تفسير إيران واعتراضاتها بشأن أموالها المحجوزة".

جاء ذلك في أول جلسات المحكمة، اليوم الأربعاء، للبت في مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وقال عبدالقوي يوسف، إن واشنطن أصدرت قرارا يتعلق بتجميد أصول أموال إيرانية على أراضيها.

وعبر رئيس المحكمة الدولية عن عدم قناعة المحكمة بادعاءات طهران بشأن انتهاك حصانة البنك المركزي الإيراني.

وقال رئيس المحكمة إن التشريعات الأميركية تظهر تورط إيران بأعمال إرهابية منذ الثمانينات.

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وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، "إنه لا بد من التحقق من شكوى إيران وبأنها ضمن معاهدة التسلح" .. معتبرا أن الحجج الأميركية جاءت بناء على خرق إيران لمعاهدة التسلح.

وقدمت المحكمة تفسيرها للاعتراضات المقدمة من إيران بشأن أموالها المحجوزة في أميركا.

وتقدمت إيران بشكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية واعادتها فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده قدمت، شكوى لمحكمة العدل الدولية، لتحميل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن إعادة الفرض الأحادي وغير القانوني للعقوبات.

وانسحبت الولايات المتحدة في ٨ مايو الماضي من الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي الذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران، ورُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.