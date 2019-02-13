شكرا لقرائتكم خبر عن بخاري: سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بيروت)

اعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بعد لقائه والموفد السعودي نزار العلولا لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، انه "سيتم رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان"، وقال:" نظراً لإنتفاء الأسباب الأمنية التي دفعتنا لتحذير رعايانا من السفر ونتيجة التطمينات التي سمعناها نرفع تحذيرنا للمواطنين المسافرين الى لبنان".

وأضاف:"قدمنا التهاني الى دولة الرئيس سعد الحريري وناقشنا جملة قرارات أهمها اللجنة المشتركة بين البلدين وارسال لجنة من الخبراء لقاء نظرائها في السعودية".