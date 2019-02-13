نتنياهو يلتقي بوزير خارجية عُمان

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جدة - خالد شويل - رويترز (وارسو) التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، على هامش مؤتمر للشرق الأوسط ترعاه الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو اليوم (الأربعاء)، وألمح إلى أن دولاً عربية أخرى تشارك في المؤتمر تتواصل مع إسرائيل، وفقاً لبيان أصدره مكتب نتنياهو.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، على هامش مؤتمر للشرق الأوسط ترعاه الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو اليوم (الأربعاء)، وألمح إلى أن دولاً عربية أخرى تشارك في المؤتمر تتواصل مع إسرائيل، وفقاً لبيان أصدره مكتب نتنياهو.

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