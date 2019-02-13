شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم بطئ لقوات «قسد» شرق سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (سورية)

حققت قوات سورية الديموقراطية اليوم (الأربعاء) تقدماً بطيئاً نحو تحرير الكيلومترات الأخيرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية، بعد مواجهة شرسة مع التنظيم الذين تواصل عائلاتهم الفرار من المنطقة.

وتخوض قوات سورية الديموقراطية «قسد» منذ سبتمبر عملية عسكرية ضد داعش في ريف دير الزور الشرقي. وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة تمتد من أجزاء من بلدة الباغوز وصولاً إلى الحدود العراقية.