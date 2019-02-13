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ألمانيا تعتقل ضابطين سابقين في الإستخبارات السورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

اعتقلت ألمانيا رجلين قالت إنهما ضابطان سابقان في الإستخبارات السورية متهمان بممارسة التعذيب وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما صرح به الادعاء، اليوم (الأربعاء).

واعتقل الرجلان وهما أنور ر. (56 عاماً) وإياد أ. (42 عاماً) أمس (الثلاثاء) في العاصمة برلين، وفي مقاطعة الراينلاند-بلاتينات. وكانا غادرا سورية في 2012.

كما اعتقلت السلطات في فرنسا أمس سورياً آخر يعتقد أنه عمل مع الاستخبارات في عملية «منسقة»، بحسب ما افاد الادعاء الألماني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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