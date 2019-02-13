ألمانيا تعتقل ضابطين سابقين في الإستخبارات السورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)اعتقلت ألمانيا رجلين قالت إنهما ضابطان سابقان في الإستخبارات السورية متهمان بممارسة التعذيب وإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما صرح به الادعاء، اليوم (الأربعاء).
واعتقل الرجلان وهما أنور ر. (56 عاماً) وإياد أ. (42 عاماً) أمس (الثلاثاء) في العاصمة برلين، وفي مقاطعة الراينلاند-بلاتينات. وكانا غادرا سورية في 2012.
كما اعتقلت السلطات في فرنسا أمس سورياً آخر يعتقد أنه عمل مع الاستخبارات في عملية «منسقة»، بحسب ما افاد الادعاء الألماني.
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