شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: 15 قتيلاً خلال اجتماع للرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيجيريا)

أفادت مصادر نيجيرية اليوم (الأربعاء)، أن خمسة عشر شخصاً على الأقل قتلوا أمس (الثلاثاء)، خلال تدافع في نهاية اجتماع للرئيس محمد بخاري في مدينة بورت هاركورت، جنوب شرق نيجيريا، قبل ثلاثة ايام من الإنتخابات العامة.

وقال المتحدث باسم المستشفى الجامعي في المدينة كيم-دانيال إيليبيغا في بيان: إن 15 جثة نقلت إلى المستشفى، وهي لثلاثة رجال واثنتي عشرة إمرأة.

مضيفاً بأن إثني عشر ناجياً قد عولجوا أو ما زالوا يتلقون العلاج.

وكانت حصيلة سابقة اصدرتها أمس الرئاسة النيجيرية تحدثت عن عدد كبير من القتلى.