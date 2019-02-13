أفغانستان: إقالة 12 مسؤولاً انتخابياً في إطار تحقيق متعلق بالفساد

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جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)أقالت أفغانستان 12 مسؤولاً انتخابياً في إطار تحقيق متعلق بالفساد، عقب مشكلات في تنظيم انتخابات عامة العام الماضي، فيما تتنامى المخاوف من أن تؤدي عملية التطهير إلى تأجيل انتخابات مقررة في يوليو.
ووافقت حكومة الرئيس أشرف غني على تعديل لقانون الانتخاب يهدف لتحسين الشفافية في أعقاب اجتماعات مع ساسة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة، وقال المتحدث باسم الرئيس إن قرار إقالة المسؤولين كان نتيجة لهذا التطور.
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