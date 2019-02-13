شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: انقسامات واضحة بسبب أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (طهران، جنيف)

تحت وطأة الضغوط الدولية والعقوبات الأمريكية وتدهور الاقتصاد، بدأ صراع الأجنحة يتفاقم في إيران ويطفو على السطح خصوصاً بين قيادات الصف الأول، إذ أعلن رئيس نظام الملالي، حسن روحاني اليوم (الأربعاء) استعداد حكومته للتفاوض مع الولايات المتحدة.

فبعد أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن روحاني قوله:«لو أراد الأمريكيون التحدث معنا حول موضوع معين، فإننا جاهزون دائما للحوار والمنطق والجدال الأحسن، ولكن نرفض الضغوط والإملاءات وتقویض حقوقنا الوطنیة».

جاء الرد سريعاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، إذ أعلن أن «لا جدوى من التفاوض مع أمريكا».

وقال في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم، إن ما من مشكلة مع الولايات المتحدة قابلة للحل، وإن المفاوضات معها «خسارة».