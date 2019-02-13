شكرا لقرائتكم خبر عن تهمة «التمرد» لزعيم المعارضة في الكاميرون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دوالا)

وجهت إلى زعيم المعارضة في الكاميرون موريس كامتو الذي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، تهمة «التمرد» و«العصيان»، بحسب ما أفاد أحد محاميه اليوم (الأربعاء).

واعتقل كامتو، الوزير في الحكومة السابقة، في مدينة دوالا عاصمة البلاد الإقتصادية في 28 يناير بعد أن نظم حزب «نهضة الكاميرون» الذي يتزعمه، احتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر.