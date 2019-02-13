شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ أمريكية للجيش اللبناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت) سلمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني اليوم (الأربعاء)، لتبرهن على ما وصفته «بالتزام قوي وراسخ» تجاه بيروت. سلمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني اليوم (الأربعاء)، لتبرهن على ما وصفته «بالتزام قوي وراسخ» تجاه بيروت. وأمدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره «المدافع الشرعي الوحيد» عن البلد الذي تحظى فيه ماتسمى بجماعة حزب الله المسلحة، المدعومة من النظام الإيراني، بنفوذ كبير.



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