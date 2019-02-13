20 قتيلا من الحرس الثورى فى تفجیر انتحارى فى جنوب شرق إيران

قتل نحو 20 عنصرا من الحرس الثورى الإيرانى وجرح نحو 10 آخرين فى بتفجير انتحارى استهدف مساء اليوم الأربعاء حافلة كانت تقلهم فى مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

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