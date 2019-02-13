شكرا لقرائتكم 20 قتيلاً في هجوم انتحاري على حافلة للحرس الثوري بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة أنباء إيران، مساء الأربعاء، مقتل 20 شخصاً وجرح 20 آخرين في هجوم انتحاري على حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني. وذكرت "إرنا" نقلا عن مصدر مطلع، أن الهجوم تم على طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرق البلاد.

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