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خبراء يصلون إلى شمال روسيا بعد غزو عشرات الدببة القطبية وإعلان حالة الطوارىء

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

وصل فريق من الخبراء الروس إلى أرخبيل "نوفايا زيملايا" الواقعة في منطقة القطب الشمالي النائية في روسيا والتي يسكنها بضعة آلاف من الأشخاص بعد أن هاجم 52 دبا قطبيا المكان، ما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس إدارة الموارد الطبيعية في منطقة أرخانغيلسك "من المتوقع أن يصل العلماء من موسكو بمعدات لتخدير الدببة القطبية حتى يمكن إزالتها من المناطق العامة، يبدو أن هذا هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي، ولكن ليس هناك ما يضمن أنه سيكون فعالاً".

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وقبل يومين أعلن ألكسندر ميناييف مسؤول محلي في قسم الشرطة في أرخبيل "نوفايا زيملايا"، إن 52 دباً تم رصدهم في منطقة "بيلوشيا غوبا" في المحيط المتجمد الشمالي، بين شهر كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير الحالي، معبرا عن استغرابه من طريقة تصرف الدببة القطبية التي لا يبدو أنها لا تأبه لكلاب الحراسة، ويعترف بأن الحيوانات البرية نجحت بشلّ الحياة في المنطقة بشكل جزئي.

وتقول المصادر إن عدد الدببة القطبية قدر في العام 2008 بنحو 26 ألف دب، مع أن العلماء يشيرون إلى أنها لا تهاجم الإنسان إلا في الحالات النادرة، غير أن ذوبان الجليد القطبي قد يدفعها لتصبح أكثر عدائية.

وتفرض السلطات الروسية حظراً على قتل الدببة القطبية أو اصطيادها نظراً لتراجع أعدادها حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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