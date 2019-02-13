إلهان عمر وإسرائيل.. ترامب يطالبها بالاستقالة على الرغم من اعتذارها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

بعد أن قدمت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر اعتذارها عن تغريدات اعتبرت معادية لإسرائيل وللمؤيدين لها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأنه يجب على النائبة الديمقراطية تقديم استقالتها بعد إشارتها إلى أن زملاء لها يدعمون إسرائيل ويتقاضون أموالًا منها.

وفي حديث صحفي في البيت الأبيض قال ترامب الثلاثاء 12 شباط/فبراير"ليس لمعاداة السامية مكان في الكونغرس الأمريكي"، مضيفا "أعتقد أن عليها أن تخجل من نفسها، كان تصريحا مروعا ولا أرى اعتذارها كافٍ".

وكانت النائبة من أصل صومالي والتي انتخبت لأول مرة في مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني، انتقدت في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية _الأمريكية "أيباك"، ما أثار موجة من الغضب من قبل المشرعين من كلا الحزبين.

وعلقت عمر بعد أن انتقدها أحد مستخدمي تويتر أن الأمر كله يتعلق ببنجامين في إشارة الى ورقة المئة دولار التي تحمل رسم الرئيس الأميركي بنجامين فرانكلين، معلنة أن "أيباك" تدفع الأموال للسياسيين الأميركيين ليؤيدوا إسرائيل.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

فرنسا: معاداة السامية ترتفع بنسبة 74 بالمائة والحكومة تصفها بـ"السم الزعاف"

صاحبة الصورة التي غردها ترامب في ذكرى ثورة إيران ليورونيوز: كنت لأقاضيه لو كان ذلك ممكناً

إدانة أكبر قطب للمخدرات بالمكسيك "إل تشابو" في الولايات المتحدة

Advertisements

موجة من الغضب، داخل الكونغرس الأمريكي من مواقف عمر

مواقف عمر والتي اعتبرت معادية للسامية أثارت موجة من الغضب داخل الكونغرس الأمريكي، ووجه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء سهام النقد لإلهان بسبب ما كتبته.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس ان اعتذار عمر غير كاف، وقال "معاداة السامية ليس لها مكان في الكونغرس الأمريكي،لا يجب فقط التنديد بأولئك الذين يعادون السامية بل يجب أن يتحملوا النتائج المترتبة على كلماتهم".

من جانبه، أعلن السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تويتر "استخدام النائبة لقوالب معادية للسامية مهين وغير مسؤول".

ونددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من الزعماء الديمقراطيين في المجلس بتصريحات النائبة في وقت سابق وطالبوها بالاعتذار وقالوا إنه يتعين التصدي لمعاداة السامية واستنكارها.

النائبة الديمقراطية تقدم اعتذارها :

الأمر الذي أجبر عمر للاعتذار، وأصدرت بيان عبر تويتر قالت فيه أن "معاداة السامية حقيقية وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم للأفكار المعادية للسامية"، مضيفة "لم يكن في نيتي أبدا إزعاج الناخبين أو الأمريكيين اليهود ككل" وقالت إنها تعتذر "على نحو لا لبس فيه".

وقبل أسبوعين، اضطرت أيضا للاعتذار في سلسلة على تويتر على موقف كانت انتقدت فيه إسرائيل خلال حربها على غزة منذ ست سنوات، وقالت أنها "نوّمت العالم مغناطيسيا" ووصفت ما قامت به تل أبيب بالعمل "الشرير".

وقالت النائبة الشابة التي جاءت إلى أمريكا من مخيم لجوء في كينيا إنها لم تكن تظن أن كلماتها قد تجرح الشعب اليهودي.