مرتضى منصور يعلن رفضه الدستور بالكامل: “أنا مليش أفلام”

القاهرة 24- منى أحمد

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا، وتحدث النائب مرتضى منصور خلال الجلسة عن التعديلات الدستورية.

من جهته أيد النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب النواب، التعديلات الدستورية الأخيرة، وذلك خلال كلمته، مؤكداً أنه كان يرفض دستور عام 2014 كونه يتضمن العديد من لمواد المفخخة قائلا:”أنا عايز الدستور الحالى ده يتلغي من الجلدة للجلدة”.

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وأضاف “منصور”، خلال جلسة البرلمان، أن الدستور الحالى به تضارب شديد بين السلطات، والتعديل سيطرح إيجابيات كثيرة منها ما يتعلق بدور المرأة والتمثيل النيابى الخاص بها،قائلا: “الحمد لله أنا مليش أفلام.. أنا مليش أفلام”، مطالباً بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى.

وأشاد منصور بالتعديلات الجديدة علي مهام القضاء العسكري، وأيضا ما تطرق بشأن السلطة القضائية وتشكيل مجلس أعلي قائلا:” مع إحترامي لوزير العدل، وهو سلطة تنفيذية مش ينفع يرأس رئيس محكمة النقض”.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما، بجلسة الخميس.