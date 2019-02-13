برلماني: “أيوه إحنا بنعدل الدستور علشان خاطر السيسي”

المصدر: القاهرة 24

قال محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بجلسة مناقشة تعديل الدستور بمجلس النواب، اليوم: “فيه ناس بتقول احنا بنعدل الدستور علشان خاطر الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أيوة احنا بنعدل الدستور علشانه”.

وأكد الحناوي في كلمته على المطالبة بالتعديلات الدستورية، من أجل بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه، متابعًا: “أيوة احنا عايزينه يكمل مرة واتنين وتلاتة وعشرة، الراجل ده جه في وقت كانت فيه الدنيا سودة وضحى بنفسه علشان خاطر مصر”.

جاء ذلك في الوقت الذي علق فيه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والذي طالب بإرسال خطاب لرئيس الجمهورية لأخذ رأيه فى المادة الانتقالية بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة بترشحه فترتين رئاسيتين أخريين.

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وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء: ”بالنسبة لإرسال خطاب لرئيس الجمهورية، هذه التعديلات نابعة من البرلمان ولا علاقة لرئيس الحمهورية بها من قريب ولا من بعيد”.



وتابع: “نحن نضع تعديلات على دستور وضع في ظرف انتقالي معين، وفى 2022 بعد انتهاء مدة الرئيس له أن يقرر، مؤكدًا أن الأمر متروك للرئيس، ولكن هذا المجلس حقه أن يعدل الدستور، وأيضا حق الرئيس أن يطلب التعديل، ولكن المبادرة جاءت من المجلس وستظل قاصرة على المجلس حتى نهاية الإجراءات.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا، يمثلون أكثر من خُمس أعضاء المجلس، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونًا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتًا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يومًا، بجلسة الخميس.