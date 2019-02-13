عضو "تشريعية النواب": تعديلات الدستور الحالية ليست الأخيرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا لن تكون الأخيرة، وسيكون هناك تعديلات أخرى في حال تغيرت الظروف المحيطة.

جاء ذلك في الجلسة العامة، الأربعاء؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، التي تقدم بها خمس أعضاء المجلس.

وتابعت النائبة: "الدستور كائن حي يتأثر بالظروف المحيطة، وكلما حدثت أي تغيرات يجب أن يرافقها تعديل في الدستور، وهدفنا الأسمى هو الأمن القومي المصري وهي الضمانة لتعديل الدستور".

وأشارت إلى أن الشعب هو من سيقول كلمته في التعديل الدستوري، مشددة على ضرورة رفع...