موقع أمريكي: قطر تجسست على نجوم منتخب مصر

نور عادل

فجر أحد المواقع الأمريكية مفاجأة كبرى عن قيام قطر بعمليات قرصنة على الحسابات الإلكترونية الخاصة بعدد من لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الأندية.

وقال موقع "the Daily Caller" وفقًا لتصريحات صحفي مصري كندي يدعى محمد فهمي، الذي قال إنه تم اختراق الحسابات الخاصة لـ8 لاعبين من منتخب مصر، أبرزهم حارس النادي الأهلي محمد الشناوي، ومدافع الزمالك محمود حمدي الونش.

وأكد الموقع أن هناك قائمة لعناصر مستهدفة، من أندية مصرية، لكنه رفض الإفصاح عن تلك القائمة، مشددًا على أن الصحفي يملك أدلة دامغة على قيام "الهاكرز"...