قائد الجيش استقبل مسؤول بريطاني ورئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد LAMB Graeme على رأس وفد مرافق، بحضور الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدّم Alex HILTON، وجرى البحث في برنامج المساعدات البريطانية لضبط الحدود البرية. كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة ​الهدنة​ التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin LUND، وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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