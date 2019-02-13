أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب سمير الجسر أن "هناك اجتهادات تخرج عن إطار الطائف أحيانا"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حلف اليمين للحفاظ على الدستور ولا أعتقد أنّ لديه أيّ نيّة لخرقه".
وفي حديث تلفزيوني خلال مشاركته في منتدى "الطائف إنجازات وأرقام وشركاء"، أوضح الجسر أن "هذا الإحتفال يأتي مع ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وهو الذي كان يوحد ولا يفرق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: الرئيس عون أقسم للحفاظ على الدستور ولا أعتقد أن لديه أي نية لخرقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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