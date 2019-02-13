الجسر: الرئيس عون أقسم للحفاظ على الدستور ولا أعتقد أن لديه أي نية لخرقه

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​سمير الجسر​ أن "هناك اجتهادات تخرج عن إطار ​الطائف​ أحيانا"، مشيراً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ حلف اليمين للحفاظ على ​الدستور​ ولا أعتقد أنّ لديه أيّ نيّة لخرقه".

وفي حديث تلفزيوني خلال مشاركته في منتدى "الطائف إنجازات وأرقام وشركاء"، أوضح الجسر أن "هذا الإحتفال يأتي مع ذكرى استشهاد الرئيس ​رفيق الحريري​ وهو الذي كان يوحد ولا يفرق".