النشرة: انتشال جثة طفل من جورة صحية في علي النهري

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن عناصر من ​الدفاع المدني​ في مكتب زحلة تمكنوا من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف من جورة صحية في بلدة النهري، وقد تم نقل الجثة إلى ​مستشفى رياق​.

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