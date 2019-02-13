خريس: الحكومة حكومة انتاج وأول خطوة إصلاحية يجب ان تكون ملف الكهرباء

أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ "أهمية إعادة الثقة بالمدرسة الرسمية وخاصة الثانويات"، مشيراً الى أنها "هي مدارس متفوقة ومعطاءة ويمكن للطالب أن يلجأ الى الثانوية الرسمية كما يمكن لأهلنا الوثوق أكثر فأكثر بها".

وفي كلمة له خلال احتفال أقامته ​حركة أمل​ - شعبة ثانوية عين بعال الرسمية بمناسبة ذكرى ​حسن قصير​ وانتفاضة 6 شباط، لفت خريس الى أن "تاريخ ​المقاومة​ تاريخ مشرف يجب أن نفتخر به، فنحن ننعم اليوم ب​الأمن​ والأمان والاستقرار بفضل التضحيات وبفضل الشهداء الذي استشهدوا من أجل أن يحيا الوطن وأن يبقى وينتصر هذا الوطن على عدو من أشرس الأعداء".

وعن الوضع بعد تشكيل ​الحكومة​، شدد على أنه "من هنا وبمناسبة 6 شباط نقول أن هذه المرحلة ليست مرحلة خلافات واشكالات بل يجب أن تكون مرحلة عمل والحكومة حكومة انتاج وأول خطوة إصلاحية يجب ان تكون ملف ​الكهرباء​ إذ يجب خلال سنة أن تكون الكهرباء مؤمنة على مساحة الأراضي ال​لبنان​ية، فهذا التاريخ المجيد يجب أن يستثمر ببناء دولة فمن غير المقبول أن يبقى لبنان بالشكل الذي هو عليه الآن".

وأكد خريس أن "الأمر الثاني موضوع ​النفايات​ ومعالجتها، ومن ثم تأمين بطاقة صحية للمواطنين الذي لا يستفيدون من شركات ​التأمين​ وغيرها"، مشيراً الى أنه "تم اعداد اقتراح قانون وهو على وشك الإنجاز ليصبح لكل مواطن بطاقة صحية، بالإضافة الى موضوع ​الأدوية​ وغيرها من الملفات التي ستتم متابعتها".