دبوسي اطلع رئيس البعثة الاسترالية على المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تطلقها غرفة طرابلس والشمال

استقبل رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، السفيرة الاوسترالية ريبيكا غريندلاي، ونائبة رئيس البعثة الاسترالية فانيسسا لاي، التي اطلعها دبوسي على أجواء المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تطلقها غرفة طرابلس والشمال وقابلية تلك المشاريع لأن تلبي مصالح المستثمرين من مختلف بلدان العالم، "لا سيما ان المشروع الإستثماري الكبير المتمثل بتوسعة مرفا طرابلس ومطار القليعات والمنطقة الإقتصادية الخاصة يتسم بأبعاد إجتماعية إقتصادية وطنية إقليمية دولية في لبنان من طرابلس الكبرى التي تمتد من البترون الى اقاصي الحدود الشمالية في محافظة عكار".

ولفت دبوسي الى أن "مشروع التوسعة أثار اهتماما دوليا بمصادر الغنى التي تمتلكها طرابلس ومناطق الشمال، فبدت الاستعدادات من جهات دولية متعددة تقدمتها الصين الصديقة سواء من خلال سفيرها في لبنان او شركات صينية متخصصة بهدف إعداد دراسات جدوى تتعلق بالكشف على الميزات التفاضلية والتنافسية التي يوفرها المشروع الإستراتيجي الجاذب للإستثمارات". مؤكدا "انكباب غرفة طرابلس والشمال على إعداد دراسة الجدوى العلمية المتعلقة بتوسعة مطار القليعات بالتعاون مع خبراء ومختصين، لكي تتمتع المرافق الإقتصادية العامة في الشمال من مرفا ومطار وخلافها من المرافق والمشاريع الاخرى بمواصفات دولية، وبالتالي الاستفادة من خبرات اللبنانيين في بلدان الإنتشار بتجاربهم الناجحة التي يسجلونها في تلك البلدان، والذين ينفذون مشاريع مماثلة في لاغوس في نيجريا لمشروع التوسعة الذي نطلقه في لبنان من طرابلس الكبرى، ونحن نعتمد رؤية واسعة المدى نتطلع من خلالها الى المستقبل الواعد بخطط تستند الى آجال طويلة ننتقل بها من المحلية الى العالمية بمشاريع نضع لبنان من طرابلس الكبرى على خارطة الإستثمارات العالمية".

وتطرق دبوسي الى عرض شامل تناول فيه المشاريع الاستثمارية الكبرى التي يتم اطلاقها في لبنان من طرابلس الكبرى.