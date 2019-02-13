قرر قاضي الامور المستعجلة في ​المتن​ رالف كركي إلزام إحدى ​المحطات التلفزيونية​ وموقعها الالكتروني وسندا لاحكام المادة 31 في القانون 382 الصادر بتاريخ 4-11-1994 بنشر كتاب الرد المنظم من المستدعي رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ​خليل حرفوش​ بتاريخ 7-2-2019 والمبلغ في المحطة بتاريخ 8-2-2019 خلال ​النشرة​ الاخبارية المسائية وخلال الحلقة المقبلة من احد البرامج كما وعلى موقعها الالكتروني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاضي الأمور المستعجلة بالمتن الزم احدى المحطات التلفزيونية بنشر كتاب الرد من حرفوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.