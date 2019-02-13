أبي اللمع: لتعرض لرمزنا الشهيد الشيخ بشير مرفوض

أكد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "التعرض لرمزنا الشهيد الشيخ بشير الجميل مرفوض، توقفوا عن استفزازنا"، مشيراً إلى "أننا لسنا من ادخل الفلسطينيين والسوريين والإسرائيليين والإيرانيين إلى البلد".
وأوضح أبي اللمع أن "هوى التبعية للخارج هو من ادخلهم"، مشدداً على "أننا كنا وسنبقى المدافعين عن الدولة والوطن والجمهورية القوية، كفى".
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