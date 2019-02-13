أحمد الحريري: من عنده ممثل مثل سعد الحريري لن يحتاج إلى حكومة بأمها وأبيها

لفت الأمين العام لـ"​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​، خلال جولة له في عكار، إلى أنّ "اليوم هناك جلسات ثقة بالحكومة، ورئيس الوزراء ​سعد الحريري​ كان واضحًا وواقعيًّا في خطابه من دبي، حين قال إنّه إذا أكملنا بالعقلية نفسها فنحن ذاهبون إلى انهيار"، مؤكّدًا أنّ "​مؤتمر سيدر​" هو الأساس لضخّ الحياة في البلد".

وركّز على أنّ "الوفاء لرئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ ليس غريبًا عليكم أهل عكار والشمال وكلّ ​لبنان​"، منوّهًا إلى أنّ "14 سنة وما استطاعوا إنهاء خط رفيق الحريري الّذي بقي شامخًا بعروبته وباعتداله غير قابل للكسر ولو كره الكارهون". وأكّد أنّ "وحدتنا في عكار جعلتنا نرى عباءة العشائر في مجلس النواب مع أخينا النائب ​محمد سليمان​، وهو ليس مسؤولًا عنكم بل خادم لكم ولمصالحكم داخل قبة البرلمان، تحت راية "تيار المستقبل" والحريري الّذي لن يترك مجالًا إلّا وسيخدمكم لأنّكم أهله وناسه يستمد منكم القوة".

وأوضح الحريري "أنّنا تجاوزنا بحكمة سعد الحريري قطوعًا خطيرًا، والبلد أمام مرحلة جديدة وفرصة حقيقيّة للنهوض الإقتصادي والإجتماعي، وعلينا أن نكون على مستواها معه، وأن نكون كلّنا ثقة فيه وبقدرته على النهوض بالبلد وتسخير كلّ الجهود لتكون الحكومة حكومة أفعال وليس أقوال إذا سلمت النوايا، وإن شاء الله النوايا سليمة حتى الآن".

ونوّه إلى أنّ "ما حصل طوال التسعة أشهر من ​تشكيل الحكومة​ أصبح وراءنا، والمهمّ أنّه بات لدينا حكومة برئاسة الحريري وهذا إنجاز. لا تتركوا أي شيء يشوّش عليه بإثارة الغرائز المناطقية، فسعد الحريري يمثّلنا جميعًا ومن عنده ممثّل مثل سعد الحريري لن يحتاج إلى وزير ولا إلى حكومة بأمّها وأبيها".

ورأى أنّ "الحركة الخارجية العربية والدولية باتجاه لبنان تشير إلى محبة إخواننا في العالم للبنان وشعبه، لكنّنا في المقابل لن نترك أحدًا يبيعنا شيكات إيرانية بلا رصيد".