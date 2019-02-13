أقفلت دورية من مركز أمن عام مرجعيون الإقليمي وشعبة معلومات الجنوب دائرة الأمن القومي، محل تنجيد وخياطة مفروشات بالشمع الاحمر، يديره بطريقه غير شرعية السوري ح. م في بلدة الخيام - قضاء مرجعيون، وذلك بناء لاشار ة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية.
كما تم توقيف السوري المذكور بناء لإشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إقفال محل تنجيد مفروشات في الخيام بالشمع الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.