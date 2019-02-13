إقفال محل تنجيد مفروشات في الخيام بالشمع الاحمر

أقفلت دورية من مركز أمن عام ​مرجعيون​ الإقليمي وشعبة معلومات ​الجنوب​ دائرة ​الأمن​ القومي، محل تنجيد وخياطة مفروشات بالشمع الاحمر، يديره بطريقه غير شرعية السوري ح. م في بلدة ​الخيام​ - قضاء مرجعيون، وذلك بناء لاشار ة ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​النبطية​.

كما تم توقيف السوري المذكور بناء لإشارة ​القضاء​.