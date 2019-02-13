أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّه "عُقد اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول- Stefano Del Col، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيار أمين فرحات".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجانب اللبناني أكّد مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، والالتزام الكامل بالقرار 1701 ومندرجاته، للحفاظ على الاستقرار في بقعة العمليات، في ظلّ استفزازات العدو الإسرائيلي".
وبيّنت المديرية أنّ "الجانب اللبناني دان أيضًا استمرار خروقات العدو البرية والبحرية والجوية، وأعمال التنصّت والمراقبة الّتي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، مجِّددًا مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر". ولفتت إلى أنّ "أخيرًا، طالب الجانب اللبناني بوقف الأعمال في منطقة العديسة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي بالناقورة: ندين خروقات إسرائيل وملتزمون بالقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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