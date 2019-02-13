الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي بالناقورة: ندين خروقات إسرائيل وملتزمون بالقرار 1701

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّه "عُقد اجتماع ثلاثي في ​رأس الناقورة​ برئاسة قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول- Stefano Del Col، بحضور وفد من ضباط ​الجيش اللبناني​ برئاسة منسق ​الحكومة اللبنانية​ لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيار أمين فرحات".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانب اللبناني أكّد مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني و"​اليونيفيل​"، والالتزام الكامل ب​القرار 1701​ ومندرجاته، للحفاظ على الاستقرار في بقعة العمليات، في ظلّ استفزازات العدو الإسرائيلي".

وبيّنت المديرية أنّ "الجانب اللبناني دان أيضًا استمرار خروقات العدو البرية والبحرية والجوية، وأعمال التنصّت والمراقبة الّتي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، مجِّددًا مطالبته بالانسحاب من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والقسم المحتل من ​بلدة الغجر​". ولفتت إلى أنّ "أخيرًا، طالب الجانب اللبناني بوقف الأعمال في منطقة العديسة".