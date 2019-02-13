مسؤول ايراني: الاجواء مهيأة لنشاط الشركات الايرانية في مشاريع انتاج النفط وتخزينه

أعلن مساعد وزير ​النفط​ في الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود كرباسيان أن "الاجواء مهيأة لنشاط الشركات الايرانية في مشاريع انتاج النفط وتخزينه"، مشيرا الى ان "مستقبل قطاع النفط سيكون في يد الشركات الداخلية القوية".

وأشار الى ان "مستقبل قطاع النفط في يد الشركات الداخلية القوية"، لافتاً إلى أن "الاجواء مهيأة لعمل الشركات الايرانية، ونأمل أن تتمكن هذه الشركات بأن تؤدي دورا فاعلا في تنفيذ مشايع الانتاج والتخزين".

ولفت إلى أنه "تم في الوقت الحاضر إيجاد صلة ربط مناسبة بين الجيل ​الشباب​ والناشط والجيل المخضرم، وقد تمكن الشباب ان يتبوؤوا المناصب الادارية"، مشيراً إلى أن "شركة بتروبارس ومنذ أن تم تأسيسها حققت تقدما لافتا"، مصرحا: "تم تأسيس شركة بتروبارس بدراية السيد زنكنه وجنبا الى جنب مع شركة مبنا، ولذلك يمكن وصف زنكنه بأنه الاب المعنوي لبتروبارس".