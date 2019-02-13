البشير: 2019 عام إسكات البندقية وإكمال السلام بالسودان

لفت الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ إلى أن "2019 هو عام إسكات ​البندقية​ في كل أنحاء البلاد، وإكمال السلام"، مشيراً إلى أن "إعلان العام الحالي للسلام بإسكات البندقية في كل البلاد، يحتاج جهودا لتحقيقه، والدفاع الشعبي وكتائبه عليها دور في إكمال السلام".

وأوضح أن "قوات الدفاع الشعبي، هي مؤسسة جهادية وتربوية وخدمية ودعوية، وكانت كتائب جهادية أيام الحرب، لكنها الآن هي كتائب إسناد للتعليم و​الصحة​ وتقديم الخدمات"، مشدداً على أن "هناك إرادة قوية لتحقيق السلام، وإسكات البندقية في السودان بصورة نهائية".

ودعا البشير إلى "تصميم برامج للشباب لحمايتهم من التأثير السلبي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، باعتبارهم "ذخر الوطن ومستقبله"، مشيراً إلى "أننا نستنفر ​الشباب​ لعمل إيحابي من أجل البلاد والوطن، ولحمايتهم من التدخلات الخارجية من التأثير السالب، باستخدام نفس الوسائط التي تستخدم للهدم، من أجل بناء السودان ومستقبل شبابها".