خارجية روسيا: نعتزم استخدام حقنا بالمراقبة الدولية على انتخابات أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أنه "كما هو معروف، فإن اللجنة المركزية للانتخابات في ​أوكرانيا​ رفضت الطلب المقدم من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لاعتماد اثنين من المراقبين الدائمين من ​روسيا​، ونتيجة لذلك، اضطررنا إلى إلغاء انتدابهم".

ولفتت الخارجية إلى أنه "وبغض النظر عن هذا، فإن الجانب الروسي يعتزم استخدام حقه في المشاركة في المراقبة الدولية على الانتخابات في دولة أخرى عضو في منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​. مستندا في ذلك إلى الالتزامات المتبادلة بين جميع بلدان المنظمة بضمان وصول المراقبين إلى انتخابات كل طرف دون قيود".

وتجرى ​الانتخابات الرئاسية​ في أوكرانيا يوم 31 آذار المقبل. وقد سجلت لجنة الانتخابات المركزية 42 مرشحا لشغل منصب الرئاسة.