أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا عن "مقتل 12 مسلحا من "حركة الشباب الصومالية" إثر غارتين جويتين شنتهما المقاتلات الأميركية في الصومال.".
وأكدت القيادة العسكرية الأميركية "تنفيذ الغارتين بالقرب من جانالي في منطقة شيبلي السفلى يوم الاثنين في الوقت الذي تقود فيه القوات الصومالية عملية في منطقة تنفذ فيها "حركة الشباب" أنشطة إرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مسلحا من حركة الشباب الصومالية في غارات أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.