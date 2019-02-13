مقتل 12 مسلحا من حركة الشباب الصومالية في غارات أميركية

أعلنت ​القيادة​ العسكرية الأميركية في ​إفريقيا​ عن "مقتل 12 مسلحا من "حركة الشباب ​الصومال​ية" إثر غارتين جويتين شنتهما المقاتلات الأميركية في الصومال.". وأكدت القيادة العسكرية الأميركية "تنفيذ الغارتين بالقرب من جانالي في منطقة شيبلي السفلى يوم الاثنين في الوقت الذي تقود فيه ​القوات​ الصومالية عملية في منطقة تنفذ فيها "حركة الشباب" أنشطة إرهابية".

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