السلطات السورية اطلقت العمل بالبطاقة الذكية لتحديد استهلاك الوقود ومنع تهريبه الى لبنان

اطلقت السلطات السورية العمل بالبطاقة الذكية لتحديد استهلاك ​الوقود​ ومنع تهريبه الى ​لبنان​، ووفقا للبطاقة فإنه يحق لمالك السيارة الخاصة تعبئة سيارته 40 لتراً مرة واحدة باليوم و200 ليتر بالشهر في حين أن مالك السيارة العامة يحق له تعبئة سيارته 40 لتراً وأكثر من مرة باليوم فيما تم تفعيل بطاقة "ماستر" في خزان ​البنزين​ الموجود داخل مركز انطلاق ​السومرية​ وتمت زيادة المخصصات للسيارات العاملة على خطوط النقل الخارجية "بيروت-الأردن-دمشق"، بمعدل 25 لتراً يومياً لهم اما السيارات الأجنبية التي تعود إلى المواطن الوافد العادي فيحق له تعبئة 20 لتراً على بطاقة "الماستر" من المحطات الحكومية حصراً يومياً، أما بالنسبة لسيارات المنظمات والسفارات فإن محروقات بصدد إصدار بطاقة ذكية مسبقة الدفع تشبه بطاقة الآليات الحكومية.

والبطاقة الذكية الصادرة حديثا في ​سوريا​ بهدف تنظيم توزيع المشتقات ​النفط​ية مثل البنزين عبر مراكز الخدمة المؤقتة والدائمة التي يتم تشغيلها من قبل الشركة المنفذة تحت إشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة محروقات وتم من خلالها تحديد المخصصات من مادة البنزين للآليات الخاصة والعامة، وبالتالي يتم ضبط الكميات الموزعة بهدف الحد من الاحتكار والتهريب و إمكانية بناء ​سياسة​ شرائح سعرية وتوجيه الدعم لمستحقيه حيث أن المادة تعتبر من المواد المدعومة من قبل ​الحكومة السورية​ ويبلغ سعرها اقل من 9 ​دولار​ حاليا.