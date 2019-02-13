الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

ذكرت قناة "العربية" أن "​الولايات المتحدة​ فرضت عقوبات جديدة مرتبطة ب​إيران​"، مشيرة إلى أن "​العقوبات الأميركية​ شملت 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين". وفرضت العقوبات على منظمة "الأفق الجديد" المرتبطة ب​الحرس الثوري الإيراني​، فيما لفتت ​الخزانة الأميركية​ إلى أن "الحرس الثوري استخدم مؤتمرات "الأفق الجديد" للتجسس وتجنيد العملاء".

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