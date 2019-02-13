بالصور.. محافظ قنا يستقبل بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبد الرحمن القرشي عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعًا مع أعضاء بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث تدشين مشروع "إيراس" "الغذاء للمستقبل" لتعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو الوفا مدير قطاع الزراعة بالبعثة الأمريكية وكينث دان مدير المكتب الفني الزراعي بالبعثة والدكتور وليد سلام المدير الإقليمي لشركة "ابت" المنفذة للمشروع والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا والمهندسة إيمان محمد على مدير المشروعات التنموية بقطاع الزراعة بقنا. وأكد الدكتور محمد أبو الوفا، أن المشروع يهدف إلي زيادة متوسط دخل 120 ألف من صغار المزارعين ومضاعفة دخول 25 ألف آخرين وتوفير 12 فرصة عمل دائمة في المجال الزراعي وتحسين كفاءة منظومة الري لـ50 ألف فدان، وعقد شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي بمصر.

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