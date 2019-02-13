7 بنوك تخفض أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في 7 بنوك عاملة في مصر، بينما استقر سعر صرف العملة في 4 بنوك عند مستوى بداية تعاملات اليوم.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي، 3 قروش بنهاية التعاملات ليسجل 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع، مقابل 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

وتراجع سعر الصرف في بنك كريدي أجريكول، 4 قروش، لتصل إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

وخفض بنك قناة السويس سعر الدولار 5 قروش بنهاية التعاملات، ليصل إلى 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

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كما خفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء الدولار إلى 17.57 جنيه مقابل 17.58 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 17.67 جنيه.

وتراجع الدولار في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بنهاية تعاملات اليوم 3 قروش، مقارنة مع أسعار الصباح، ليتراوح بين 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة، عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع