التجاري الدولي ودي إتش إل للشحن يوقعان مذكرة لتقديم خدمات لـ 50 ألف شركة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقعت شركة "دي إتش إل جلوبال فوروردينج" للشحن مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء مع البنك التجاري الدولي، لتقديم خدمات الشحن والجمارك لأكثر من 50 ألف شركة مصرية.

وقال بيان من البنك التجاري إن بموجب الاتفاقية الجديدة، توفر شركة "دي إتش إل جلوبال فوروردينج" خدمات بأسعار خاصة في مجال الشحن والجمارك والتنظيم كجزء من الخدمات التي يُقدمها البنك التجاري لعملائه.

وقال أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إل جلوبال فوروردينج": "نحن متفائلون بفرص النمو القوية في مصر حيث سجل الاقتصاد معدلات نمو سريعة مقارنة بمعظم الاقتصادات الكبرى الأخرى في المنطقة".

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وأضاف في البيان أن الاتفاقية مع البنك التجاري الدولي تأتي لتتيح فرص نمو واعدة للشركات إما عن طريق تذليل الحواجز التي تعيق دخول الأسواق الجديدة أو من خلال منح العملاء الخبرات اللازمة لتقليل المخاطر المحتملة من أي جهود توسعية.

وقال رشوان حمادي رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي (مصر) "تشهد الأوضاع الاقتصادية وأهم الصناعات المصرية تحسناً ملحوظاً وخير دليل على ذلك ارتفاع مبيعات السلع الاستهلاكية السريعة الدوران.

وبحسب ماجد راغب المدير الإقليمي لشركة "دي إتش إل جلوبال فوروردينج" فإن الشراكة معه ستتيح للشركات المصرية إمكانية الحصول على خدمات شحن على مستوى عالمي واستشارات في الخدمات اللوجستية على يد خبراء.