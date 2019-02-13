تحول إلى ظاهرة.. وكيل "تعليم بورسعيد" يُمهل المدارس 7 أيام لمنع غياب الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه الدكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مديري مدارس المرحلة الإعدادية بضرورة رصد غياب طلاب الصف الثالث الإعدادي بكل شفافية وحيادية، وعقد جمعية عمومية لكل مدرسة مع أولياء الأمور ومعلمي المدرسة لعلاج ظاهرة ارتفاع نسبة الغياب.

وأمهل "باهي" مديري المدارس خلال اجتماعه بهم، أسبوع واحد، لإعادة الانضباط إلى المدارس، مؤكدًا على أهمية دور الأنشطة التربوية كعنصر جاذب لحضور الطلاب إلى المدرسة، وأن فتح حوار مجتمعي مع أولياء الأمور يُعلى مصلحة الطالب ويحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على أنه يثق في قدرة معلمي بورسعيد الشرفاء على إعادة الانضباط داخل المدارس، لأنهم العنصر الرئيسي في نجاح العملية التعليمية، مناشدًا الحضور إعلاء المصلحة العامة لخدمة الرسالة السامية التي يحملونها، وتغليب مصلحة الطالب أولًا.